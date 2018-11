Video- denoncim, bllokohen pusetat në rrugën e sapoinaguruar Lin-Pogradec

Ish-kryeministri Sali Berisha në një postim në “Facebook” ka pulikuar një denoncim të qytetarit digjital, për rrugën Lin –Pogradec, e inaguruar para disa muajsh.

Në denoncimin e shoqëruar me një video, qytetrari shkruan se në “Mememelisht janë bllokuar pusetat se janë vënë tuba të ngushta dhe s’janë vënë në pjerrësi tani që fillojnë shirat, ngrocat ,bora-keta banoret do thyejnë krahët, këmbët, brinjët”.

Postimi i plotë:

Kjo eshte rruga qe pas pese vitesh mezi i hodhen asfaltin dhe inauguruan.

Lexoni mesazhin dhe shikoni videon e qytetarit dixhital. sb

Sa here kalon ai i Gjati ne rrugen Lin-Pogradec me ministrat vetem mburret. ai Gjiknuri tha se eshte nje nder rruget me te bukura dhe cilesore ne rajon pak kohe ka qe u inagurua dhe ne Mememelisht jane bllokuar pucetat se jane vene tuba te ngaushta dhe sjane vene ne pjerresi tani qe fillojne shirat, ,ngrocat ,bora-keta banoret do thyejne krahet,kembet, brinjet kushedi sa aksidente do kete nga uji qe kalon mes per mes asfaltit ishalla kalojne keta hajdute qe mos u ngopshin dhe thefshin qafen dhe ishall i befshin ilace lekat tona dhe tregojani Kryeministrit tone sic e ka qef ai seshte 3.D po eshte realit dhe trasformimi i rrugve sipas teje ishalla ka ndonjeri me seder dhe te pergjegjshem ne Qeverri te shkoje ta shikoj nga afer dhe te marri masa se do behen cope makinat nga ngricat …

