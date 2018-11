Pas ceremonisë mortore të Kostantin Kacifas në Bularat të Gjirokastrës, ku morën pjesë mbi 1 mijë grekë të cilët këndua në kor thirrje nacionaliste dhe anti shqiptare, ka reaguar Kryeministri Edi Rama.

Një qytetar i shkruan Ramës në Facebook se greku erdhi dhe na provokoi, por kryeministri shprehet se Shqipëria s’lufton as me arkmorte dhe as me provokatore varrimesh.

Sipas Ramës, Shqipëria nuk “fëlliqet” nga ca te pagdhendur, qe jetojnë si hiena e këndojnë si korba.