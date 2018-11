Vangjush Dako i përgjigjet Berishës: “O plak s’ka toç që të kthen”…

Kryebashkiaku i Durrësit Vangjush Dako, i është përgjigjur akuzave të kryeministrit Sali Berisha për videon e publikuar kur thuhej se ishte Sukthi i mbuluar nga ndotja.

Dako thotë se videoja është e botës së tretë dhe se s’ka ‘toç apo larvë’ që e kthen pushtetin e Berishës duke u ‘betuar’ se Durrësi do mbetet majtas.

STATUSI I DAKOS

Shikojeni pak videon e Babës Lulit për me demek Sukthin dhe blozën! U bë e disata herë që ky Plak nxjerr video nga bota e tretë që ia faturon Durrësit, po unë i them s’ka video dhe toç apo larvë që e kthen me pushtetin tënd o i vdekur dixhital! Durrësi ka qenë, është dhe do të mbetet nga ana e zemrës: Majtas!