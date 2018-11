Urdhri për parandalimin e djegieve të plehrave/ PD kritikon Lleshin

Numri dy i Partisë Demokratike, Edi Paloka ka komentuar urdhrin e zëvendës Ministrit të Brendshëm, Sandër Lleshi, i cili nëpërmjet një letre drejtuar drejtorëve të policisë ka dhënë urdhër, për t’u marrë masa për djegien e plehrave, pasi ato janë problem mjaft serioz për qytetarët.

I ftuar në rubrikën “Opinion” në News24, Paloka ka thënë se Lleshi me këtë urdhër tregon se kaq e ka tagrin dhe se merret me plehrat.

“Ai po tregon se kaq e ka tagrin. Unë nuk do mbrojë njerëzit thotë, po do merrem me plehrat”, – ka deklaruar nën kryetari i PD-së.