Publikohen dy urdhërat e parë të Sandër Lleshit si ministër i Brendshëm

Dy urdherat te Sander Lleshit si minister i Brendshem kane te bejne me etiken e punonjesve te rendit dhe krimet mjedisore.

Mesohet se sapo ka marre detyren, Lleshi ka firmosur nje urdher per drejtorin e pergjithshem te policise, per tua shperndare strukturave te policise ne vend, ku kerkohet qe efektivat te mos frkuentojne kafenete ne orar te punes.

Nderkohe urdheri i dyte, ka te beje me djegien e mbeturinave ne hapesira publike duke ndotur ambientin.

Letra e Lleshit drejtuar drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit

I nderuar Z. Drejtor,

Siç jeni në dijeni, ditët e fundit është shtuar problematika lidhur me djegien e mbeturinave në vende të hapura pranë qendrave të banuara, si dhe në landfille, duke u kthyer kështu në një rrezik serioz për shëndetin e banorëve pranë tyre. Informacionet e fundit tregojnë se Qarqet më problematike janë ato të Durrësit, Vlorës, Kukësit, Tiranës dhe Dibrës.

Nisur nga sa më sipër, kërkoj që strukturat vendore të Policisë së Shtetit të marrin masa urgjente për të mbajtur nën kontroll situatën në të gjithë territorin e vendit. Për këtë, ato të bashkëpunojnë ngushtë me strukturat përgjegjëse në Prefektura, Bashki, Njësi Administrative, si dhe me ato të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, me qëllim ndalimin e zjarreve në landfille dhe vende të hapura publike.

Po ashtu, strukturat e Policisë të komunikojnë edhe me kompanitë e kontraktuara për pastrimin e qyteteve/njësive vendore, për t’i dhënë fund një fenomeni të tillë të rrezikshëm.

Sa më sipër, kërkoj nga Policia e Shtetit raportime të veçanta ditore për këtë çështje.

Ju faleminderit për bashkëpunimin.