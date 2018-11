U përplasën me FNSH-në, policia shoqëron 6 protestues

Dita e 16 e protestës së banorëve të Astirit është shoqëruar me tensione të shumta dhe përplasje fizike mes qytetarëve dhe policisë.

Ata janë shprehur se do të mbrojnë me trup shtëpitë e tyre, të cilat do të prishen për t’i hapur rrugë projektit të Unazës së Madhe.

Në disa momente banorët kanë hequr rrethimin në hyrje të Unazës së Re, por policia nuk i lejoi të bllokojnë sheshin. Tensionimi i situatës ka ardhur pas shoqërimit në komisariatin e policisë të 6 protestuesve.

Mësohet se janë shoqëruar në Komisariat protestuesit Gëzim Sadikaj, Edmond Frangu, Arben Qyrani, Armando Gishto, Shpëtim Billo, Paolo Ahmetcenaj, ky i fundit 17 vjeç.