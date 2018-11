Tronditet futbolli, ndërron jetë futbollisti i Real Madridit

Klubi spanjoll Real Madrid ka marrë një lajm tronditës. Toribio Rodriguez Mendoza,ka ndërruar jetë në moshën 14 vjeçare, pas një aksidenti të shkaktuar në autobusin me të cilin po udhëtonte.

Lajmi është bërë i ditur në faqen zyrtare të Real Madridit, ku në njoftimin e publikuar thuhet: “Real Madrid me keqardhje njofton vdekjen e lojtarit 14 vjeçar Toribio Rodríguez Mendoza nga Peruja pas një aksidenti të shkaktuar me autobus me të cilin po udhëtonin”.

Real Madrid shpreh ngushëllime për familjarët e lojtarit 14 vjeçar dhe gjithë miqtë e tij.