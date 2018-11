Tronditet Durresi, nje i vrare e nje i plagosur ne atentat

Nje ngjarje kriminale eshte regjistruar ne Durres pak minuta më parë.

Burime bëjnë me dije se Edison Harizaj 39 vjec ka mbetur i vrare ne atentatin me arme zjarri ndersa i plagosuri eshte identifikuar shtetasi Geci Caca, 33 vjec po nga qyteti i Vlores.

Sipas të dhënave të para, viktima eshte gjetur ne nje mjet tip Audi me targa AA 857 ndersa i plagosuri mesohet se eshte ne gjendje te rende per jeten.

Nuk dihen ende motive e ketij krimi ndodhur pak caste me pare ne lagjen 13 ne Durres, ndersa blute e qytetit bregdetar ndodhen ne vendngjarje per dokumentimin e provave materiale qe do te hedhin drite mbi ngjarjen.

Njoftimi i policise:

Informacion paraprak

Më datë 06.11.2018 , rreth orës 22:50 ,në lagjen nr. 13, Durrës brenda një mjeti tip “Audi” është gjetur pa shenja jete shtetasi E.H. 39 vjeç, banues në Vlorë dhe i plagosur shtetasi G.C. 33 vjeç, banues në Vlorë, i cili ndodhet në Spitalin Rajonal Durrës nën kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor vijon punën për identifikimin dhe kapjen e autorëve si dhe sqarimin e rrethanave të ngjarjes.