Tmerri i gërhitjes, ka edhe zgjidhje natyrore për kurimin

Janë të shumtë personat që gërhasin gjatë natës. Bëhet fjalë për një problem që jo vetëm mund të jetë i bezdisshëm për shkak të zhurmës që shkakton, por edhe sepse mund të mbart me vete një sërë problemesh shëndetësore, të cilat nuk duhen neglizhuar.

Për të shpëtuar nga ky problem, janë një sërë zgjidhjesh natyrale, njërën prej të cilave e sjellim më poshtë.

Për këtë mjafton që të përzjehet ¼ e një kokrre limoni, pak xhinxher, dy mollë dhe dy karota, si dhe një gotë ujë.

Pikë së pari duhet ti keni larë mirë dhe më tej hidhini në frulator bashkë me ujin, ku do të përftohet një lëng kremoz.

Bëhet fjalë për një pije shumë efikase, por edhe shumë të shijshme, për shkak të aromave që mban. Nëse doni mund të shtoni edhe një lugë mjaltë, shkruan noa.al.

Një gotë nga ky lëng, këshillohet që ta pini çdo darkë, dhe do të shikoni që gërhitja do të zhduket si me magji. Pas kësaj, ju pret vetëm një gjumë i qetë.