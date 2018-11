Tensionohet situata, Vuçiç “shpërthen” ndaj shqiptarëve

Presidenti i Serbisë Aleksandër Vuçiç ka reaguar ashpër pas informacioneve për miratimin e deklaratës për bashkim të Mitrovicës dhe formimin e ushtrisë së Kosovës.

Aleksandër Vuçiç është shprehur se ekzistojnë disa gjëra për të cilat nuk mund të lëshojnë pe kur flitet për Kosovën.

Sipas presidentit serb dikush po mundohet të rrëmbejë pjesën veriore të Mitrovicës dhe se në këtë rast të gjithë bëjnë sikur nuk e kuptojnë se çfarë po ndodh.

“Kjo ngadalë por sigurt po na çon në katastrofë të plotë”- ka thënë Vuçiç.

Ai ka sqaruar se po i lut politikanët në Europë dhe botë që ta kuptojnë se çfarë problemesh do të paraqiten, nëse dikush nuk merret me këtë.

Me rastin e paralajmërimit të shqiptarëve se do marrin Mitrovicën veriore dhe do krijojnë ushtrinë e Kosovës deri në fund të vitit, Vuçiç thotë se është i shqetësuar por jo i frikësuar.