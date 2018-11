“Të kam dhj*rë mu në diplomë”, gazetari dhe aktivisti kundër zv.ministrit të ri Taulant Muka

Para dy ditësh kryeministri Rama emëroi zëvendës ministër të Arsimit Taulant Mukën.

Muka zëvendësoi në këtë post Ervin Demon, ku ky i fundit u padit për plagjiaturë pikërisht nga i riu Taulant Muka.

Mirëpo, pranimi i këtij posti nga Muka për t’u përfshirë në një sistem që deri dje e quante “qelbësirë” ka ngjallur jo pak rritim në masë.

I indinjuar ka reaguar gazetari Edi Oga dhe aktivisti Klodi Leka, të cilin e kemi parë shpesh nëpër protesta studentore por edhe për kauza tjera publike.

Edi Oga shkruan:

…ZHGËNJIM

Taulantin e njoha në një aktivitet serioz, ku fjala, idetë dhe bindjet e këtij djaloshi ishin gjithashtu serioze. Më ngjalli idenë se ka akoma shpresë në këtë vend dhe të rinj të tillë të shkolluar jashtë vendit, mund të sjellin ndryshimin e madh!

E pashë protagonist në një akuzë për plagjiaturë, akuzë e cila rezultoi në një dorëheqje dhe në një indiferencë. Gjithsesi, diçka lëvizi.

Taulanti është shfaqur hapur kritik ndaj kësaj qeverisje, madje me një fjalor të denjë vetëm për gojëndyrët e opozitës. (lexo statusin i tij i një viti më parë).

Ajo që ndodhi, është e pabesueshme!

Një kryeministër i sharë nga ky djalosh “kurajoz”, për “shërbimin” e bërë, e emëron në vendin vakant të zv/ministrit të dorëhequr!

Taulanti e pranon! Po. Pranon postin. Postin që sulmoi të një qeverie që ai e quan “qelbësirë” dhe do vijë me avion për ta rrëzuar!

E pyeta në privat për motivet, por nuk m’u përgjigj. Shkencëtari duket as nuk e percepton dot gravitetin e veprimit që ka kryer. Kaq e shijshme të jetë për të kjo kockë?

E vetmja shpresë që kisha, se të rinjtë e shkolluar në perëndim do të sillnin ndryshim në mentalitet, mu shkërmoq nga ky veprim i pakualifikueshëm.

Të rinj të mençur që keni studiuar jashtë, nëse ktheheni për t’u bërë zv/ministra të një qeverie që doni ta rrëzoni, ju kam dhj**ë mu në diploma!

U bëra sponsor i këtij djaloshi në atë event. Fola fjalët më të mira dhe e shpalla shembull për t’u ndjekur. Doli kungull edhe ky. Më ndjeni.”

Ndërsa, jo më pak i ashpër ka qenë edhe Klodi Leka, i cili i kujon Mukës që edhe Demo u bë zv.ministër pikërisht se doli kundër reformës që diskutohej asokohe.

Klodi Leka shkruan:

Një jave para se te behej zv/Ministër i Arsimit, Ervin Demo doli hapur kundër reformës ne arsim. Taulant Muka, zëvendësuesi i tij, sapo hapi gojën për plagjiaturat, direkt zv/Ministër.

Komenti nr1: kur bëhesh i rrezikshëm, nqs s’ke karakter, pushteti te fut ne shtrat dhe ta zë gojën.

Komenti nr2: është aq i frikshëm karrierizmi këtu saqë nuk dihet nëse e folura është zë për kritike apo e lehur për një kocke.

Komenti nr3: te jesh shkencëtar, siç e quajnë disa zëvendës zëvendësin e zëvendësit, dhe te vdesësh për një copë kolltuk veç tek ne ndodh.

Komenti nr4: guximi me i madh i kohës tone është te paturit fytyre dhe te mos tjetërsohesh ne zorre te trashe bythe.

Komenti nr5: tipat e vdekur për karriere duhen përbuzur dhe duhet me ju përgjigj me vargun epik te Bim Bimmes: ju keni ndërru realitetin/ e ju qifsha pushtetin.”