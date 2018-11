Surprizat e motit, ja çfarë kanë parashikuar sinoptikanët

Ky është prarashikimi i motit për ditën e sotme, e shtunë, 17 nëntor 2018. Ditën e djeshme u shënuan reshjet e para të dëborës në Dardhë të Korçës, duke paralajmëruar stinën e dimrit.

Edhe fundjava do të karakterizohet nga reshje dëbore në zonat malore, ndërsa temperaturat do të zbresin me disa grade.

Sipas parashikimeve kjo situatë do të vijojë deri të mërkurën e ardhshme. Pas mesit të javës do të kemi një rritje graduale të temperaturave.

Sipas IGJEUM, sot temperaturat minimale dhe maksimale të ajrit pritet të arrijnë:

Në bregdet: 8 / 15 °C

Në vendet e ulëta: 5 / 15 °C

Në vendet malore: 0 / 5°C

Era pritet të fryjë e lehtë deri mesatare.