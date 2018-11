Stresi prej dy javësh në burg, rrëfehet e prekur Kejsi: Ai s’pranon të më takojë, burri im…

I bujshëm qe arrestimi i reperit Stresi dhe akoma më e bujshme videoja që qarkulloi në rrjet ku ai dukej i zhveshur në shtrat i mbuluar vetëm me çarçaf.

Gjatë kësaj kohe u përfol marrëdhënia me të fejuarën Kejsi Buzhani, e cila ka shprehur mbështetjen ndaj Stresit megjithëse ai u kap në dhomë me një 20-vjeçare me inicialet P.Ç.

Pas arrestimit të tij u tha se ai dhe e fejuara Kejsi ishin ndarë, por kjo e fundit në një intervistë për “revistawho” thekson se nuk janë ndarë.

Ajo u shpreh:

Ne nuk jemi ndarë. Për mua familja është gjëja më e shtrenjtë dhe luftoj për të. Nuk dorëzohem kollaj, mesa duket e kemi të përbashkët të dy këtë gjë. Është munduar të më marrë nga kabina dhe kemi folur. Më intereson vetëm gjendja e tij, të jetë mirë dhe asgjë tjetër. Mendoj se çdo njeri ka të drejtë të japë shpjegimin e tij dhe më pas kam të drejtë unë të vendos dhe të peshoj përgjigjen që më është dhënë. Burrit tim i vendosën shumë akuza që tashmë janë hedhur poshtë, ndaj nuk ju zë besë. Unë jam e sigurt që ai do dalë, sepse do vërtetohet me fakte që akuzat mbi të s’janë të vërteta, ndaj nuk mendoj që kjo është një pyetje që mund të përgjigjem, por di të them që do vij ta takoj sapo të dalë. Do isha nisur që në ditën e parë, por ai s’pranon të më takojë ndërkohë që është aty.”