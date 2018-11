Skandali me aplikacionin e Rilindjes, gazetari publikon faktet

Gazetari Elio Laze ka publikuar së fundi një web page, majtas.net që sipas tij bën të mundur kontrollin e likeve dhe postimeve që bëjnë punonjësit e administratës, të detyruar nga ministrat.

Sipas Lazes çdo javë Endri Fugës i shkon raporti i saktë se çfarë kanë bërë punonjësit e administratës dhe më pas këto diskutohen në mbledhjet e qeverisë, njësoj siç u shpreh dje Taulant Muka, i cili mbajti postin e zëvendësministrit të Arsimit për rreth dy javë.

Pra sipas Lazes, në mbledhjen e qeverisë miratohen në heshtje vendimet e vetë Ramës për qeverisjen e vendit, dhe diskutohet me zë të lartë performanca e rrjeteve sociale.

Reagimi i plotë i Elio Lazes:

Qe fasada eshte puna e vetme e kesaj administrate shteterore kjo nuk ka pike dyshimi. Por fale Endrit te vet Fuges dmth, kryeministri Rama e ka perfeksionuar kontrollin e Likeve dhe shareve te postimeve te veta dhe te ministrave qe punonjesit e administrates bejne.

Po si ndodh kjo? Eshte krijuar nje tip ëeb page www.majtas.net. Eshte kjo qe shihni ne foto. Ka nje username dhe nje passëord. Si funksionon? Username dhe passëordi i jepet disa personave te besuar ne administrate. Logohet nepermjet facebookut dhe nepermjet ketij aplikacioni behet kalkulimi i numrit te likeve dhe share-ve ne facebook te friendsave te personit qe ka usernamen. Pra qe jane punonjes te administrates.

Cdo jave Endri Fuges i shkon raporti i sakte se cfare kane bere punonjesit e administrates. E me

pas keto te dhena diskutohen edhe ne mbledhjen e Keshillit te Ministrave sic njoftoi dhe ish zv ministri i Arsimit Taulant Muka.

Pra Keshilli i Ministrave miraton ne heshtje vendimet qe merr kryeministri vete per te ardhmen e vendit dhe me pas diskuton me ze te larte se ku ka caluar puna me liket dhe sharet ne facebook.

Mos e harroni kete aplikacion: www.majtas.net