Si u ekzekutua brenda 5 sekondave bosi i mafias në Greqi, autor u dyshua një shqiptar

Nderkohe qe nuk ka ende nje autor per vrasjen, Protothema ka publikuar nje vide te re, me momentet e qarte te ekzekutimit te biznesmenit australian Janis Makris. 46-vjeçari u vra në rezidencën e tij në Athinë sapo kishte hyrë në makinë, nderkohe qe fill pas ngjarjes mediat e huaja hodhen dyshime se vrasesi me pagese ishte nje shqiptar.

Si duket edhe ne kete video, bviznesmeni hipen ne makinen e tij te parkuar. Nderkohe qe nje person me arme i qellon disa here nga xhami i pasagjerit.

Biznesmeni tenton te argohet nga makina, por autori i del para dhe e le te vdekur ne vend. Atentati ndodhi mbrëmjen e 31 tetorit në Athine dhe ende eshte i mbushur me mister, ndenese u tha se ishte larje hesapesh mes bandave. Kjo, pasi viktima njihej si bosi i mafias ne Australi dhe i perfshire ne trafiqe.