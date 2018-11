Shqiptari kapet me 5 kg lëndë narkotike në kufirin Itali – Austri

Një 28-vjeçar shqiptar u arrestua dje nga karabinierët në Trevisio (Udine), pasi u kap me 5 kg marihuanë në makinën e tij. I riu shqiptar, me qëndrim të paligjshëm në Itali, u kap në afërsi të kufirit me Austrinë.

Shqiptari u ndal për një kontroll në rrotën e një Opel “Corsa” me targa italiane, në kuadër të kontrolleve të automjeteve që dilnin nga Italia. Nervozizmi i shoferit ka shtuar dyshimet te karabinierët, që kanë thelluar kontrollin, duke zbuluar një çantë me 4 pako drogë me nga 1 kg secila, ndërsa një pako tjetër u gjet në një qese.

Droga, rreth 5.275 kg, është vënë nën konfiskim së bashku me makinën dhe telefonin celular. Shoferi u dërgua në burgun e Udine nën akuzën e trafikimit dhe posedimit të substancave narkotike.