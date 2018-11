Formacionet e ndeshjes Shqipëri-Skoci, Strakosha e Balaj në stol

Luhet në “Loro Boriçi” sfida mes Shqipërisë dhe Skocisë e vlefshme për Grupin 1 të Ligës së Kombeve.

Skuadra e Panuçit ka arritur të grumbullojë vetëm 3 pikë në 3 sfidat e luajtura, duke zhgënjyer disi. Shqipëria do të kërkojë të shmangë rënien të Ligën D, që ve në diskutim edhe vazot në renditjen e UEFA-s.

Edhe Skocia ndodhet në kuotë të barabartë pikësh me kuqezinjtë, por ka një ndeshje më pak, atë ndaj Izraelit në shtëpi. Një rezultat pozitiv në “Loro Boriçi”, do t’i rriste së tepërmi shpresat për kualifikim. Ata do të vuajnë mbrëmjen e sotme makthin e dëmtimeve, teksa nuk do të kenë në dispozicion plot 9 lojtarë, 6 prej të cilëve ishin titullarë në ndeshjen ndaj Shqipërisë të zhvilluar në Gllasgou.

Hysaj dhe Basha janë 2 mungesat e rëndësishme të Kombëtares për shkak të kartonëve. Nuk mungojnë as surprizat në formacionin titullar të trajnerit Panuçi. Gardiani Etrit Berisha do të startojë titullar duke lënë në stol Strakoshën. Ndërkohë në majën e sulmit tekniku italian ka preferuar Manajn dhe jo Balajn. Për sa i takon balotazhit në mesfushë mes Lilajt dhe Kaçes, ai është fituar nga futbollisti i Panathinaikosit.

20:45 | SHQIPËRI-SKOCI

FORMACIONET ZYRTARE:

Shqipëria: Berisha, Veseli, Gjimshiti, Mavraj, Binaku, Memushaj, Xhaka, Kaçe, Uzuni, Grezda, Manaj. Trajner: Kristian Panuçi

Skocia: Mekgregor, Paterson, Robertson, Bejts, MekKena, MekGregor, Forest, Armstrong, Fletçer, Kristi, Frejser. Trajner: Aleks Meklish/panorama sport