“Shoferi kishte pirë”, si u tentua të fshihej përplasja e autobusit me nxënës në Qafë-Thanë

Pasditen e djeshme një autobus i mbushur me gjimnazistë në Roskovec, doli nga rruga dhe u përmbys fare pranë një gremine në Qafë-Thanë.

Në lidhje me këtë aksident të frikshëm ka reaguar edhe ish-kryeministri i vendit i cili me anë të një postimi në Facebook,thotë se aksidenti u tentua të fshihej.

Sipas satusit të Berishës ai informohet se shoferi i autobusit kishte konsumuiar alkool, dhe mësuesit kishin kërkuar nxënësve të mos tregonin.

Statusi i Berishës:

Ndihma e pare mjeksore per femijet e plagosur ne Qaf Thane tejet e vonuar, shoferi kishte hedhur dy birra, femijet i shpetoj Zoti! sb

Pershendetje doktor Berisha, dje rreth ores 16 pasdite ne aksin Qafe Thane-Prrenjas ka ndodhur nje aksident. Nje autobuz me rreth 40 nxenes te nje gjimnazi te bashkise Roskovec u perplas fillimisht me shkembin dhe me pas me anesoret e rruges, fati i mire qe autobuzi nuk perfundoi ne gremine pasi gjysma e tij ngeli jasht ne gremine dhe gjysma ne rruge.

Ne ishim makina direkt pas autobusit kemi lajmruar 112 dhe vetem nje ambulance ka ardhur. Si mund te transportohen 30-40 nxenes me nje ambulance? I kemi nxjerr nga dritarja pasi dera ishte bllokur dhe janë transportuar me makina te rastit. Mesueset porositnin nxënësit mos e beni publike, shume kanë thyer këmbët, duart e me fraktura te ndryshme.

Urgjenca e Prrenjasit nuk kishte staf. Një nga mesueset komunikonte vazhdimisht me kryetaren e bashkise Roskovec pasi eksursioni ishte organizuar nga bashkia. Nxenesit tregonin qe shoferi kishte pire 2 birra, sipas mendimit tone shpejtësia ishte tej normave te lejuara pavarësisht se rruga kishte lagështirë. Ne momentin e aksidentit aty kaloi dhe nje eskorte me targa zyrtare dhe fenelina ndezur por as qe ndaluan per te dhene ndihmesen e tyre. Anonim te lutem.