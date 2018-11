Shfajësohet Kryemadhi, LSI ka bërë koalicione për integrimin në BE

Në një takim me strukturat e saj në Sarandë, kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi ka four për koalicionin PD-LSI.

Sipas Kryemadhit, LSI-së i është dashur që të bashkëpunojë me qeveri të ndryshme për të bërë të mundur heqjen e vizave dhe marrjen e statusit kandidat në BE.

“Thonë për LSI, po kjo njëherë me PD, njëherë me PS. Pa LSI shqiptarët nuk do të lëvzinin të lirë në Bashkimin Europian. Bashkimi me PD-në i dha shansint shqiptarëve të lëvzin të lira pa viza. Pa LSI, PS-ja nuk do ta kishte të mundur marrjen e statusit kandidat në BE. Ministrja e Integrimit, Klaja Gjosha ka qënë ajo e cila ka iniciuar për të arritur marrjen e statusit kandidat për anëtar të BE-së. Sot qeveria nuk ka ministri Integrimi, dhe procesi i integrimit sa vjen dhe reduktohet”,- u shpreh Kryemadhi.