Salsano Rrapi tregon çfarë i thanë në Elbasan për Berishën

Aktori i njohur Salsano Rrapi i ftuar në “360 Gradë” në Ora News, tha se qeveritë në Shqipëri në mandatin e dytë, fillojnë dhe bëhen pashallëqe, duke harruar edhe përgjegjësitë që kanë.

“Kur pushteti i kalon 4 vite fillon një lloj pashallëku këtu tek ne sidomos kur i merr të gjitha votat vet. Dikur, politika komuniste i blinte artistët,. Ishte dikur që recitonte një poezi për partinë. Nëse në këtë kohë, nëse blihen artistët, kjo është fatkeqësi për këtë vend. Pashallëku shtohet duke blerë edhe këtë zë opozitar. Po të ndodh edhe kjo bie kufiri i fundit.

Nga viti në vit e shtojmë dozën e opozitën artistike. Edhe nëse nuk do bëja këtë punë do ikja nga Shqipëria. Le të bëjë të mira pushteti, unë jam me atë që të përmirësohet. Mbaj mend ka qenë një rast kur ishte Berisha në pushtet dhe vjen një grua në Elbasan dhe me thotë; s’ke turp. Shih ça makine të ka dhënë Berisha. I thashë e kam blerë vet. Nuk është makinë e shtrenjtë. Kishte përshtypjen që unë shaja Berishën. Atë makinë kam”,- u shpreh Salsano.