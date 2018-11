“Saliu e Luli u mblodhën tek Meta dhe tallnin gurabijen sa mirë e kishte gatuar Mona roston”

Të forta kanë qenë deklaratat që ish-ministri i Brendshëm ka bërë ditën e sotme si ndaj ish-ambasadorit amerikan në vendin tonë, Donald Lu, por edhe ndaj Sali Berishës, Lulzim Bashës e çiftit Meta-Kryemadhi.

Ai kujtoi darkën mes Berishës e Metës, në shtëpinë e këtij të fundit, një ditë para se Presidenti aktual të merrte vendimin e gjykatës, duke lënë kështu të kuptohet se kishin rregulluar punët me drejtësinë.

Tahiri u shpreh:

Shqiptarët nuk e kanë të largët natën kur Saliu dhe Luli i shkuan për darkë në shtëpi, në atë kohë të pandehurit Ilir Meta, vetëm një ditë para vendimit të gjykatës.

Pasi kishin larë duart me drejtësinë, tallnin gurabijen me popullin, duke i treguar sa mirë kishte gatuar Monika roston me kumbulla.

Nuk është e largët dita kur rrethohej prokuroria me policë, kur hetohej Lulzim Basha që ikte si lepur me raporte mjekësore dhe nuk u gjykua kurrë për vjedhje dhe për vrasje dhe këtqa sot më bëjnë moral.

Ia kanë hedhur drejtësisë, nuk kanë faj. Por unë jam ndryshe. Nuk jam si këta.”