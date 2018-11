Rrugorja e ashpër në fundjavë, pezullon 21 patenta, e pësojnë dy të rinj

Ne 🛣 Tirane-Durres-Tirane me🚔🚓 te kryeqytetit, per te parandaluar aksidentet rrugore te shkaktuara si pasoje e shpejtesise tej normave te lejuara.Mos 🚀 të arrish 🚑. Qarkullo me shpejtesi brenda limiteve te lejuara, respekto sinjalistiken rrugore qe te shkosh ne 🏡 i sigurt, e jo te shkosh pa patenten apo me keq akoma patenta pa ty.169 km/h, 21 vjeçari nga Korça ✈ per te arritur ahengun. E pa pranueshme veprimi dhe justifikimi.🚔🚓✍ gjate oreve te fundit 18 patenta te pezulluara per shpejtesi ✈#udhetoisigurt

Gepostet von Policia e Shtetit am Samstag, 24. November 2018