Rrezik për arratisje, zbulohet pasaporta false e Ervis Martinajt

Prokuroria e Tiranës ka zbuluar fakte të reja të cilat rrezikojnë dhe rëndojne situatën e biznesmenit Ervis Martinaj, i arrestuar për përplasjen me armë në ish-Bllok, ku mbeti i vrarë Fabian Gaxha.

Ditën e sotme bëhet me dije se është zbuluar se biznesmeni Martinaj disponon edhe një pasaportë me emër tjetër të Republikës së Kosovës.

Sipas Prokurorisë, ekziston rreziku që Martinaj të arratiset jashtë vendit, duke kërkuar kështu “arrest me burg”.

Prokuroria thotë se Martinaj ka lëvizur jashtë vendit me këtë pasaportë dhe ka dyshime se ajo mund të jetë falsifikuar nga vetë i hetuari, që gjendet në masën e “arrestit me burg” me afat, shkruan panorama.

“Nga veprimet e kryera deri në këtë moment procedural, ka dyshime të bazuara në akte se shtetasi Ervis Martinaj është i pajisur me një tjetër pasaportë si shtetas kosovar me emrin Admir Koca.

Pas komunikimit me njësitë e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe koordinimit për verifikim, ka rezultuar se shtetasi Ervis Martinaj, disponon një tjetër pasaportë me identitetin Admir Koca, të cilën e ka përdorur edhe për të dalë jashtë kufijve të Shqipërisë, dokumentuar me printim nga sistemi TIMS. Dokumentohet në këtë mënyrë qartazi rreziku i ikjes se shtetasit Ervis Martinaj”.