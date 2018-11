Robert Aliaj: Vajzat shqiptare duan të pasurohen brenda një nate

Robert Aliaj njihet për deklaratat e çuditshme me të cilat merr vëmendjen e publikut. Ai aktualisht është i angazhuar në jurinë e “Dance with me Albania”. Ai së fundi ka dhënë një intervistë për “Panorama plus”, ku rrëfeu shumëçka nga jeta e tij private dhe ajo profesionale.

Në këtë intervistë, Roberti ka dhënë një deklaratë të papritur për femrat shqiptare, kur u pyet se ku dallojnë ato nga të huajat.

“Në Shqipëri ka një trend të çuditshëm, edhe shpjegimi që jepet është i çuditshëm. Këtë e di

kushdo dhe mund t’ia bësh pyetje kujtdo në Tiranë dhe ai do të të përgjigjet: Duan lekë

plako, duan makina luksoze, duan të martohen me të huaj, nuk i pëlqejnë shqiptarët, duan

të pasurohen me çdo kusht dhe brenda një nate. Lëre pastaj që me paret, që kanë fituar me

shitjen e vetvetes, bëjnë postime vulgare nëpër rrjete sociale, sikur janë të pasura dhe bëjnë

jetë të shfrenuar e të tjera vulgaritete si këto. Ku ndryshon nga prostitucioni? Nuk ndodh

kështu gjetkë”, ka thënë ai.