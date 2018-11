Rikthimi i Tahirit në politikë, ja çfarë thotë Rama

Kryeministri Edi Rama ka folur për çështjen e ish-ministrit të Brendshëm Saimir Tahirit në studion e emisionit “Repolitix” në Report Tv.

Rama ka thënë se përsa i përket hetimit, që po zhvillohet në Shqipëri për Tahirin nuk ka koment.

“Nuk flas me nëse unë që do jetë zëvendësministër. Përsa i përket procesit që ka në Shqipëri nuk kam koment unë. Problemet që kanë me drejtësinë janë probleme individuale, jo problemet e partisë” – është shprehur kryeministri.

Më tej Rama ka thënë se një person nuk gjykohet se shkeli në dërrasë të kalbur, por gjykohet nga mënyra se si reagon.

“Një person nuk gjykohet se shkel në dërrasë të kalbur gjykohet nga mënyra se si reagon. U desh të vinte PS-ja në pushtet, që partia mos të përdorej si strehë. Tahirit i duhet kërkuar falje për llumin. Për gjithë atë llum i duhet kërkuar falje. Se të gjitha akuzat rezultuan ashtu siç ishin, lum”, – vazhdoi kryeministri.

Ndër të tjera ai tha se mbi atë llum u kërkua të arrestohej një deputet dhe shyqyr që kjo gjë nuk ndodhi.