Rama ridërgoi emrin e Lleshit, Manjani thirrje Metës: Dekretoje

Ish-ministri i Drejtësisë në Qeverinë Rama 1, Ylli Manjani në një postim në ‘Facebook’ është shprehur se presidenti Ilir Meta duhet ta dekretojë Sandër Lleshin në postin e ministrit të Brendshëm.

Më tej Manjani ka thënë se Rama mund të tallet me vartësit e tij, por jo me Presidentin e Republikës dhe se Meta me mos-dekretimin e Lleshit ka hequr tullën e arrogancës ku kishte hipur Rama.

Postimi i plotë:

Kushti i vetëm që duhet sqaruar është i plotëson apo jo kushtet e neneve 70 dhe 103 të Kushtetutës. Dmth është apo jo ushtarak aktiv që e bën Sandrin të pamundur të emërohet ministër.

Po u sqarua kjo gjë mundësisht publikisht, Sandri duhet dekretuar.

Çdo qëndrim tjetër e kompromenton rolin kushtetues të Presidentit. E përsëris të zyrtarit të vetëm që ende flet e sillet në bazë të Kushtetutës.

Mosdekretimi i parë ishte i duhuri, qoftë dhe për ti dhënë një shpullë arrogancës së Kryeministrit që shkarkon e propozon ministra me dy rrjeshta në twetter.

Ndaj ai mosdekretim, qoftë dhe me motivin “nuk më bind” ishte i duhuri, pikërisht për faktin se nuk propozohet ndryshimi i ministrave me dy rrjeshta.

Vetë Kryeministri, përtej sjelljes prej zuzari jo zyrtari, më në fund ka dërguar një relacion spjegues. Pra e ka hequr tullën e arrogancës ku kishte hipur.

Tani mbetet për të verifikuar ka apo jo pengesa kushtetuese. Nëse pengesa nuk ka ose bien, gjykoj se Presidenti duhet ta dekretojë. Nuk ka pse të lihet asnjë shije e pakëndshme në publik. Këtu nuk është fjala për qeverinë po për shtetin.

Ndërkohë analiza politike dhe media duhet çliruar nga ky debat, për t’u fokusuar tek gjëra të tjera më të rëndësishme si Borxhi, investimet, korrupsioni, dhunimi i te drejtave ndaj shtetasve, varfëria e papunësia, arësimji e shëndetësia, integrimi dhe ekonomia