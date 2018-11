Qytetarja shuplakë Veliajt: Mu prish shtëpia te Bulevardi i Ri dhe s’kam marrë lekë as sot (Video)

Zëdhënësja e Partisë Demokratike, Ina Zhupa në një postim në rrjetet sociale, ka publikuar rrëfimin e një banoreje të së cilës i është prishur shtëpia, për projektin e bulevardit të ri.

Banorja thotë se aktualisht jeton në një banesë me qera dhe prej dy vitesh nuk ka marrë asnjë pagesë nga shteti.

“Kur premton Erioni Betoni nje gje, pikerisht atehere duhet ta kuptojne banoret e unazes se re qe mos terhiqen dhe qe eshte mashtrim i rradhes.

Degjoni rrefimin e kesaj banoreje autoktone qe i eshte prishur shtepia te bulevardi i ri. Prej dy vitesh eshte injoruar nga kryemashtruesi Veliaj dhe ska marre as kompesim dhe asgje.

Ky fat do i prese dhe banoret e unazes se re dhe 400 te tjere qe pritet tu prishen shtepite ne Tirane nga kjo qeveri”.

Sipas Zhupës edhe banorët e Unazës së Re të njëjtin fat do të kenë, nëse do të lejojnë që Veliaj t’u prishë shtëpitë.

“Ata kane vetem hesapet per te mbushur xhepat e tyre, te marrin pjesen e luanit nga 40 milion euro dhe banoret ne meshire te fatit ose ne azil. Banoret do vazhdojne me mbeshtetjen e opozites deri ne fund dhe nuk terhiqen nga mashtrimet e nje kryebashkiaku ne ikje”,- përfundon zëdhënësja e PD-së.