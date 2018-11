Propozoi Ridvan Boden në Këshillin Mbikëqyrës të BSH, Rama shpjegon arsyen

Qeveria Rama propozoi ish-deputetin e PD-së Ridvan Bode për anëtar të Këshillit Mbikqyrës të Bankës së Shqipërisë ditën e djeshme.

Rasti bëri habi për të gjithë ndërsa Rama ka sqaruar sot vendimin e tij se si e ka pranuar kandidaturën e Bodes për Këshillin Mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë.

Rama u shpreh:

Ritvan Boden e kam takuar një herë në jetë, në rrethana jashtë politikës kur ai nuk ishte një ish-deputet. Arsyeja e propozimit tim dhe a e ka tradhtuar ai partinë apo partia atë, këtë debat bëheni në klubin e SHQUP-it, pasi Banka e Shqipërisë nuk është as e partive dhe as e Kadrinjve. Me propozimin e Bodes për Bankën e Shqipërisë, zgjedhim t’i shërbejmë vendin dhe jo tepsisë e partisë.”