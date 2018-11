Propozimi i Bodes në Këshillin Mbikqyrës të BSH-së, Vasili i kujton Ramës kohët e vjetra

Propozimin e Ridvan Bodes në Këshillin Mbikqyrës së Bankës së Shqipërisë është komentuar edhe nga kreu i Grupit Parlamentar të LSI-së,. Petrit Vasili.

Në një postim në “Facebook”, Vasili teksa ka sulmuar kryeministrin Rama, i kujton kohën kur padiste në prokurori ish-ministrin Bode për kredinë e rrugës Durrës-Kukës, për privatizimin e OSSH dhe një sërë akuzash të tjera, ndërsa sot e kandidon në BSH.

Postimi i plotë:

Kryeminister i paturp dhe i korruptuar,i padit pastaj i gradon.

Kur ky kryeminister i paturp padiste ne prokurori dikur ish.ministrin Bode isha i bindur qe bente estrade dhe nuk besoja asgje qe thoshte.

Isha i bindur qe ishte genjeshtar!

Isha i bindur qe ishte i pacipe!

Isha i bindur edhe qe ishte i korruptuar!

Dje e padiste ne prokurori Boden per kredine e rruges Durres Kukes,e padiste ne prokurori Boden edhe per privatizimin e OSSH, e akuzonte Boden edhe per llotarine kombetare,e bente Boden fajtoredhe per greminen financiare dhe borxhin 700 milion euro…..por sot e propozon per keshillin e Bankes Shqiperise.

Ky eshte turpi qe qeveris vendin.

Fiksojeni ne mendje miq:mos e besoni se eshte genjeshtar i lindur,eshte i korruptuar, eshte edhe i paturp dhe asgje me shum