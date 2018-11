Po na pret acari, ky është parashikimi i motit në ditët në vijim

Pavarësisht se dimri erdhi me vonesë këtë vit, reshjet e shiut, dëborës e temperaturat e ulëta, nuk kanë ndërmend të ndalen.

Ashtu si sot, edhe përgjatë ditës së nesërme në të gjithë territorin do të ketë vranësira dhe reshje shiu, ndërsa në zonat malore nuk do të mungojnë as reshjet e dëborës.

Meteorologët parashikojnë që gjatë ditës së mërkurë të kemi kthjellim të motit dhe reshje lokale shiu në zona të caktuara, ndërsa e enjtja do të rikthejë diellin por na presin temperatura shumë të ulëta. /Lajmifundit.al