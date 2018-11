Po kërkohet nga policia në Maqedoni, Gruevski gjen azil në Hungari

Qeveria e Hungarisë ka pranuar kërkesën për azil të ish-kryeministrit të Maqedonisë, Nikolla Gruevski.

Gruevski është dënuar me 2 vjet burg nga gjykata e Shkupit, për rastin e njohur si “Tanku”, akuza për abuzim me fondet publike lidhur me automjetin tip Mercedes-Benz të përdorur nga ai.

Ai nëpërmjet në postimi në rrjetet sociale më parë kishte deklaruar se ishte në Hungari, ndërsa qeveria e Viktor Orban me sa duket i ka dhënë atij mbështetje.

Në njoftimin e qeverisë hungareze shkruhej:

Duke pasur parasysh se Gruevski ka qenë për 10 vite kryeministër dhe duke marrë në konsideratë rrethanat e sigurisë, autoritetet tona i kanë lejuar Gruevskit të dorëzojë zyrtarisht kërkesë për azil dhe e kanë dëgjuar arsyetimin e tij në zyrat e Byrosë për migrim dhe azil në Budapest. Autoritetet hungareze do ta shqyrtojnë kërkesën e Gruevskit dhe do ta vlerësojnë në përputhje me ligjet hungareze dhe ato ndërkombëtare. Ne nuk dëshirojmë të ndërhyjmë në punët e brendshme të shteteve sovrane dhe konsiderojmë se vlerësimi i kërkesës për azil për ish kryeministrit do të shqyrtohet vetëm në aspektin juridik.”