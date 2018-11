Përkeqësohet moti: Ja çfarë pritet të ndodhë sot në Shqipëri

Nëse keni plane për të dalë, ju sugjerojmë të kontrolloni fillimisht parashikimin e motit pasi sot pritet që moti të përkeqësohet.

Sipas meterologëce, moti do të jetë me vranësira të dendura të shoqëruara me rreshje shiu në të gjithë vendin.

Era do të jetë me drejtim Jugperëndim (SW) me shpejtësi 10-20 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 5 me lartësi vale 1,5 deri në 2,5 metër në det të hapur.

Temperaturat do të pësojnë rënie në mesditë.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore 3/11°C

Zonat e ulëta 7/17°C

Zonat bregdetare 11/18°C. /Lajmifundit.al