Pas fitores, Panucci zbulon telefonatën me Dukën

Trajneri i Kombëtares shqiptare, Christian Panucci u shpreh i lumtur me lojën e lojtarëve por mbi të gjitha me rezultatin.

Në një prononcim për mikrofonin e TVSH-së, tekniku italian zbuloi se para ndeshjes mori një telefonatë nga presidenti i FSHF-së Armand Duka, shkruan SYRI.net.

“Këto ditë nuk kam kontaktuar me Dukën për të ardhmen pasi kam një kontratë dhe do e respektoj atë. Mund të them që komunikova para ndeshjes së sotme pasi ai më telefonoi duke më dhënë mbështetjen në një situatë delikate. Personalisht nuk e zbuloj çfarë më tha por dua ta falënderoj publikisht nga zemra për mbështetjen që më ka ofruar”, përfundoi ai.