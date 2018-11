Kryeministri Rama ka komentuar marrëdhënien e Presidentit Ilir Meta dhe atij turk.

“Unë nuk besoj se ka ndonjë marrëdhënie të madhe dashurie midis Presidentit të Turqisë dhe Presidentit Ilir Meta, në kuptimin e sevdasë që e thoni ju, por dhe sikur të kishte unë nuk jam xheloz”, është shprehur Rama.

Kryeministri ka theksuar se nuk ka biseduar me Presidentin turk lidhur me kufijtë me Greqinë./lajmifundit.al