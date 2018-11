E rëndë në Selenicë, ekzekutohet administratori i pushtetit lokal, policia nis hetimet

Vritet administratori i njësisë admistrative Kotë në Selenicë, Fatmir Hodo. Sipas policise, 63 vjeçari raportohet se është vrarë me armë pak pas mesdites se sotme.

Viktima raportohet se eshte qelluar me cifte.

Ne lidhje me ngjarjen janë të paqarta rrethanat e krimit ndersa policia ka nisur hetimet ne lidhje me ngjarjen.

Drejt vendit ku ka ndodhur krimi jane nisur forcat e policise te cilat pritet te hetojne dhe zbardhin me tej informacione te reja ne lidhje me krimin.