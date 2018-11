Nëse një mashkull bën këto gjëra, është tërësisht i marrosur pas jush

Ka disa sinjale që të bëjnë të kuptosh, pa pikë dyshimi, kur një burrë dhe një grua pëlqehen. Si ta kuptojmë që një burrë është i interesuar për ne?

Në këtë artikull, ju rrëfejmë një sërë të dhënash të dobishme për të kuptuar nëse një burrë është vërtet i dashuruar me ju. Mesazhe të vogla, që në të vërtetë mund të fshehin një domethënie të madhe. Ja për çfarë bëhet fjalë:

1- Të dërgon mesazhe surprizë

Një djalë që të shkruan atëherë kur ti nuk e pret, pa dyshim është ‘i çmendur pas teje’. Kjo është mënyra e tij për të thënë që i mungon dhe mendon për ty, me anë të një mesazhi të thjeshtë, pa qenë shumë insistues.

2- Duket si shkëmb, por është shumë i ëmbël kur jeni bashkë

Nëse është serioz me të tjerët, por shpreh një anë shumë të butë me ty, është tejet i joshur prej teje!

3- Kalon kohën e tij të lirë me ty

Ka një ndryshim të madh mes një burri që do të kalojë kohën e lirë me ty dhe një burri që të fton të dilni vetëmm nëse ka kohë.

Nëse djali që të pëlqen është një ndër ata që përshkruam të parët, është tërësisht i dhënë pas teje.

4- Ngre’ vetullat kur i flet

Gjatë kohës që bisedoni ai ngre vetullat? Kjo ndodh sepse po i kushton vëmendje asaj që i thua.

Është një sinjal që tregon se ka interes për atë që ti i thua sepse…i pëlqen!

5- Anon kokën dhe trupin nga ty gjatë kohës që bisedoni

Nëse bën një gjë të tillë, atëherë do të thotë që ti i intereson dhe nuk do të humbë asnjë nga gjërat që i thua.

6- Është bujar me ushqimin

Lë kafshatën e fundit të ushqimit tënd të preferuar? Atëherë është i çmendur pas teje.

7- Buzëqesh gjatë një puthjeje

Ky gjest është një e dhënë e qartë që ai do shumë të të puthë dhe se është i dashuruar. Nëse një djalë, buzëqesh gjatë puthjes, kjo do të thotë që ka rënë në dashuri me ty.

8- Krijon fërkime të vogla e të qëllimshme

Fërkimet e qëllimshme tregojnë nevojën që ai ka për të qenë me ty dhe për të përforcuar lidhjen që keni. Po të komunikon se të do!

9- Flet për familjen dhe miqtë e tij me ty

Nëse ai flet me ty për familjen dhe miqtë e tij, do të thotë që kërkon të të fusë në rrethin e tij social dhe të njerëzve të dashur. Tregon se do të përforcojë lidhjen që keni.

10- Bën gjëra që të bëjnë të lumtur

Nëse po përpiqet të të bëjë të lumtur në të gjitha mënyrat e mundshme, do të thotë se ai po bie në dashuri me ty.

11- Ka vështrim të ëmbël dhe të fiksuar tek ty

Nuk ka rëndësi nëse nuk është dita jote më e mirë, apo nuk je rregulluar ashtu siç duhet. Nëse i pëlqen, të vështron gjithnjë me ëmbëlsi dhe ndonjëherë fikson vështrimin e tij mbi ty për disa sekonda radhazi.

12- Kujton datat e rëndësishme

Nëse ai djalë kujton ditën e parë që jeni takuar dhe si ishe veshur, tregon që të do dhe është ‘i çmendur’ pas teje.

13- Të vështron në sy kur bëni dashuri

Kur një burrë është tërësisht i dashuruar me ty, kontakti i syve kur bëni dashuri është më intensiv. Kjo është një mënyrë për të shprehur dashurinë e tij për ty. Të bën të ndjesh se është më afër me ty.