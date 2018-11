Zyrtarët në Korenë e Jugut kanë filluar të shkatërrojnë thertoret më të madhe të qenit vendas.

Një ndër to është edhe kompleksi Taepyeong-dong në qytetin Seongnam, në jug të Seulit, ku do të pastrohet për dy ditë he do të shndërrohet në një park publik.

Rreth një milion qen konsumohen çdo vit .

Mishi i qenve dikur konsiderohej një delikatesë në Korenë e Jugut, por qëndrimet kanë ndryshuar vitet e fundit.