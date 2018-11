“Na duhet një kryeministër i ri”/ Qytetarët “masakrojnë” Edi Ramën

Kryeministri Rama e ka nisur ditën sot duke publikuar në faqen e tij në rrjetet sociale, një video e cila tregon makinat e reja të Policisë së Shtetit.

“MIRËMËNGJES dhe me këto pamje nga flota e re e Policisë së Shtetit, ju uroj një javë të mbarë”-shkruan Rama në postimin e tij.

Por pas këtij postimi qytetarët kanë shpërthyer në akuza ndaj kreut të qeverisë. “I Gezofshi makinat e reja, tash na duhet dhe 1 Kryeminister i ri…”-shkruan një qytetar.

Ndërsa një tjetër ironizon Ramën, ndërsa heq edhe një paralele me protestat në Francë.

“O Edo , eshte mbush Franca me shpellar ….!! Pse se dergon policin tende qe ti arrestoj shpellaret e Frances ? Dhe atij kolegut tende Frances jepi cik mendje qe ta shaj popullin, sic e shan ti ! Ah o Edo ke aq te drejte ti qe na thua shpellar se ke gjetur e bene. Por nje gje eshte e vertet qe me shpellar se ty ska rruzulli tokesor !”-shkruan qytetari.

Më tej një tjetër qytetar shkruan “Ca do me tregu ti me ket gjoja qe i ke fut ne pun te gjith me mik apo qe ke lon kushedi sa familje ne nevoj pa buk.meqe ti e njef xhandarmerin besoj se e di ca niveli osht franca dhe qe e di sa i ndihmo shteti te pa punet dhe famijet ne nevoj do me then ti nje paracetamol nje famlje ne nevoj sja jep pa lek kurse ata i marin te gjitha pa lek se esht shtet xhandarmeria nuk esht pubel po na bo si atdhetar ti kur atdheut tend si pergjigjesh jo vec ti po te gjith ca jan politikan mjer ne qe jena shqiptar me ju ne krye se ne shqiptar jena dhe shqiptar do vdesim se kena gjak shqiptari po tju vi turp juve.”

Gjithashtu një tjetër qytetar shkruan “Z kryeminister fiks me bo i dasem qenkan me ik me mar nusen po shko mr anej se njerz te cof per buk jan e krejt po ikin se sheh gjdo dit po vriten njerzzz gjdo dit e a mulu veni drog komplet ti thu siguri kur njerz vriten mes qytetit njerzit neper rrethe po vdesin per buk sa me shku me rregullu rrugt e atyre njerzve qe jan neper fshtra thu do bejm rreth rretullim ne tr ske faj se aty vjedhni mashum hallall ju koft juve po sedi deri kur do zgjese kshu”.