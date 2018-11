Më dorë të thyer në seancë, avokati rrëfen dhunën e policisë ndaj Dobrajt

Gjykata e Tiranës ka marrë vendimin për Daniel Dobrajn, 18-vjecarin i cili akuzohet për plagosjen e rëndë të oficeres Ina Nuka.

Burime pranë gjykatës bëjnë me dije se është vendosur burg pa afat për 18-vjecarin, i cili mori pjesë në protestën e dhunshme para Kuvendit.

Por pavarësisht vendimit, avokati i Daniel Drobajt, 18-vjeçarit që akuzohet se hodhi kapsollin që lëndoi efektiven e policisë Ina Nuka, këmbënguli se Prokuroria nuk ka asnjë provë lidhur me këtë.

“Në lidhje me kundërshtimin e forcave të policisë, klienti ka dalë në mbrojtje të banesës së tij, nuk ka dhunë ndaj policisë. Ai nuk ka pranuar ta shoqërojnë me makinën e policisë.

Paraqita para Gjykatës kërkesat e familjarëve të tij. Ka qenë një cështje minutash ku i ati e ka nxjerrë nga banesa për ta dorëzuar,” -tha avokati i 18-vjeçarit.

A është ushtruar dhunë ndaj Daniel Dobrajt?

Është ushtruar dhunë sipas tij me të gjitha mënyrat, me sharje nga më rrugaçet e deri te goditjet me grushta.

Prokuroria nuk ka asnjë provë që klienti im ka hedhur kapsollin drejt efektives së policisë.

Ai ka pranuar, se ka pasur kapsolla dhe i ka hedhur ato drejt llamarinave të Namazgjasë. /Lajmifundit.al