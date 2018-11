Me dokumenta false nga Shqipëria, konfiskohet kamioni me 2000 paleta mallrash në Itali

Një kamion me 2000 paleta mallrrash është ndaluar dhe sekuestruar në portin e Barit në Itali. Malli vinte nga Shqipëria dhe ishte i shoqëruar me dokumente eksporti false, të lëshkuara në vendin tonë, me qëllim dërgimin në Itali.

Shoqëria bashkëpunuese në rajonin e Marchia, që ishte shënuar në dokumente, nuk ishte e përfshirë në transport. Ngarkesa që vinte nga Shqipëria, është bllokuar sapo kishte zbritur nga trageti.

Pas zbulimit të dokumentet false, doganat kanë vendosur të konfiskojnë mallin me akuzën e kontrabandës.