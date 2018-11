Maya zbulon fjalinë e paparë të doktorit kur mësoi gjininë e bebit

Maya do të bëhet për herë të parë nënë. Me barkun e rrumbullakosur në muajin e tetë të shtatzënisë në emisionin “Rudina”, këngëtarja e hitit “Motrat” zbuloi se do të sjellë në jetë një djalë në muajin dhjetor.

“Jam e kënaqur që është djalë siç do isha nëse do të ishte vajzë. Në momentin e parë që e kontrolluam, na thanë se mund të ishte vajzë por që nuk ishtë përfundimtare. Por kur përfundova Maratorën, në muajin e pestë të shtatzënisë, bëra sërish ekon dhe mjeku më tha se ishte djalë dhe e konfirmoi në mënyrën e tij. ‘ Djali do të bëhet k*rvar sepse e paska bibilushin lart” – tha këngëtarja duke qeshur në studio.

Për Maya-n shtatzënia nuk ka qënë shumë e lehtë, pasi ende nuk mund të flej gjumë rehat,gjithashtu ka probleme me ushqimin si dhe ka shtuar shumë kilogramë.