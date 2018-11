U soll si amator në ndeshjen ndaj Skocisë, Mërgim Mavraj kërkon falje publike

Kapiteni i kombetares shqiptare Mergim Mavraj ka kerkuar falje publike per gjestin amator qe beri ne ndeshjen ndaj Skocise e cila i kushtoi edhe kartonin e kuq.

Edhe pse pas ndeshjes ai debatoi me gazetaret dhe pretendoi se nuk e kishte goditur kundershtarin ne menyre jo sportive, Mavraj tashme ka kuptuar gabimin.

Postimi i Mavrajt:

E ndjej të kërkoj publikisht falje për atë moment dobësie 🙏 Të gjithë gabojmë dhe këtë herë më ndodhi mua.

Për Kombëtaren kam luajtur dhe i dëmtuar madje në situata edhe shumë më të vështira, ndaj ajo që kërkoj është të më kritikoni, sigurisht, por jo të vini në diskutim rrespektin dhe dashurinë për këtë fanellë e këto ngjyra.

Shohim përpara, me bindje se Shqipëria do të kthejë kapitull. Të gjithë bashkë mund tia dalim përsëri, por nëse jemi të ndarë ateherë mund të na mposhtë kushdo.

Me rrespekt Mërgim Mavraj #kuqezi #albania