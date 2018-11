Një mësuese matematike e diagnostikuar me kancer ka lidhur martesë me të dashurin e saj në shtrain e vdekjes me të dashurin e saj.

33-vjeçarja Samantha Webster vendosi që megjithëse në shtratin e vdekjes, të kurorëzohej me martesë me partnerin e saj Alex.

Fotot e dhimbshme të çiftit po bëjnë xhiron e rrjetit, foto të cilat Alex i publikoi pas vdekjes së Samnthës, një javë pasi ishin martuar. /Lajmiifundit.al