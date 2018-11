Gazetari Nikoll Lesi në studion e emisionit “Repolitix” në Report Tv ka thënë se ish-ministri i Brendshëm, Fatmir Xhafaj nuk fliste me krteministrin Edi Rama.

“Xhafaj nuk fliste me kryeministrin kam informacione unë. Do ketë edhe arsye të tjera që do tregojnë se pse Xhafaj dha dorëheqjen” –deklaroi ai.

Ndër të tjera ai tha se kryeministri Rama e dha urgjent në rrjetet sociale, lajmin se Xhafaj kishte dhënë dorëheqjen, para se ky i fundit të ndërronte mendjen