Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha i ftuar në emisionin “A Krasta Show”, në News 24 nuk ka pranuar të falsë për marrdhënien me Jozefina Topallin, nën argumentin se nuk fliste për persona të përveçëm.

“Nuk kam ndërmend të merrem me asnjë emër të përveçëm, po

dua të ju them këtë: Asgjë personale nuk kam patur në

vendimmarrjet e mia dhe asgjë personale nuk do të ketë”,- u shpreh Basha.