‘Lufta’ Rama-Meta lë në ngërç KLSH-në

Kandidatja e Ilir Metës për të drejtuar Kontrollin e Lartë të Shtetit, Vitore Tusha, duket se nuk do të miratohet nga ana e mazhorancës, duke vijuar ngërçin në KLSH.

Kjo gjë është paralajmëruar nga ana e kreut të Komisionit të Ligjeve, Ulsi Manja, në një intervistë për emisionin “45 minuta” në Report TV.

Manja ka thënë se për momentin, prioritet i qeverisë është vazhdimi i reformës në drejtësi dhe jo gjetja e një kryetari të ri për KLSH-në. Kjo, për faktin se Vitore Tusha është edhe anëtare e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED), dhe zgjedhja e saj në krye të KLSH-së, do të bllokonte ngritjen e organeve të reja të vetingut.

Kandidimi i Vitore Tushës nga Ilir Metë për kryetare të KLSH-së, në fakt u pa si një lëvizje e presidentit, për të bllokuar organet e reja të reformës në drejtësi.

Dhe me sa duket, mazhoranca do i përgjigjet me të njëjtën monedhë.

Tashmë pas rastit të Sandër Lleshit, në sfond shihet një tjetër përplasje Kryeministri-Presidencë.