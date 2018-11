Lufta ndaj tensionit të lartë nis nga tavolina

Flitet gjithnjë e më shumë për ushqimin e shëndetshëm dhe raportin mes shëndetit të organizmit tonë dhe asaj që hamë.

Por ndonjëherë mjafton vetëm pak, një ndryshim në stilin e jetës, mundësisht të harrojmë gjërat që na pëlqejnë por që nuk na bëjnë mirë.

Këto këshilla vlejnë sidomos për ata persona që vuajnte nga tensioni i lartë.

E nisim nga pazaret që bëjmë. Kur blejmë preferojmë drithërat dhe ushqimet e plotë dhe jo atë të gatshmet, pasi përmbajnë më shumë sheqer e kripë, përveçse kanë dhe shijen artificiale. Pa kaluar gjithë ditën në kuzhinë, provojmë të gatuajmë gjëra të lehta.

Mëngjesi është vakti kryesor, dhe ideal do të ishte kosi me bukë të thekur, ose thekre, marmelatë. Frutat janë mjaft të rëndësishme, madje gjatë verës niseni ditën me një pije frutash.

Rekomandim i rëndësishëm është edhe të ushqeheni çdo tre orë, dhe mesvaktet kanë mjaft rëndësi, pasi përshpejtojnë metabolizmin dhe kundërverpojnë ndaj mbledhjes së yndyrnave.