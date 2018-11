Lindën jashtë martese, por lanë gjurmë në histori, nga Leonardo Da Vinçi tek Eva Peron

Nga Carly Silver

Pavarësisht këshillave të klerit ndaj mbretërve dhe përfaqësuesve të aristokracisë, për të qenë seksualisht të përmbajtur dhe besnikë në martesat e tyre, përgjatë historisë ka pasur mjaft raste të njerëzve të famshëm, që kanë lindur jashtë martese. Ata mposhtën stigmën sociale, dhe arritën të lënë gjurmën e tyre në histori.

Aleksandër Hemilton, ishte një “bastard, djali i jetim i një të përdale”

Ju ndoshta mund të keni dëgjuar për Hemiltonin, një nga etërit themelues të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. I lindur në Nevis në Inditë Perëndimore në vitet 1750, ai ishte i dyti nga 2 fëmijë të lindur jashtë martese nga një tregtar me origjinë skoceze, dhe një grua e martuar. Xhejms Hemilton, ishte gjithsesi i “dhembshur”, edhe për fëmijët e tij jashtë kurorës. Pasi vdiq nëna e tyre, ai madje u zhvendos të banonte tek djali i tij më i vogël, Aleksandri kur u bë i famshëm, shkruan Bota.al.

T.E.Lorenc ndryshoi panoramën gjeo-politike të Lindjes së Mesme

T.E.Lorenc – i njohur më mirë si “Lorenci i Arabisë” – ishte një nga 5 fëmijët e paligjshëm, të lindur nga e dashurat e babait të tij tij në Uells. Çifti pretendonte se ishte i martuar, dhe Lorenc e zbuloi vetëm të vërtetën pasi vdiq babai i tij.

I apasionuar pas historisë dhe arkeologjisë së Lindjes së Mesme gjatë gjithë jetës së tij, Lorenc e ndihmoi Princin Faizal, më vonë mbreti i Irakut, të udhëheqë Revoltën e Madhe Arabe, në të cilën ai e çliroi vendin nga zgjedha e Perandorisë Osmane, duke ndryshuar kësisoj rrjedhën e historisë në Lindjen e Mesme.

Eva Peron, një aktore e shndërruar në një heroinë ndërkombëtare

Ish-zonja e parë e Argjentinës, Eva Peron, ishte një aktore e kthyer më pas në humaniste. E lindur nga dy prindër të varfër dhe të pamartuar në vitin 1919 (babai i saj kishte një familje tjetër zyrtare), Peron u bë e famshme si një aktore që performoi në rolet e shumë mbretëreshave të mëdha evropiane, nga Elizabeta I tek Katerina e Madhe.

Pasi burri i saj, Huan Peron u bë president i Argjentinës, Eva e përdori rolin e saj për të luftuar për të drejtat e më të margjinalizuarve. Ajo punoi për të garantuar të drejtën e votës për gratë, si dhe luftoi varfërinë.

Ajo ndihmoi sindikatat në luftën e tyre për më shumë të drejta për punëtorët, dhe ndihmoi në ngritjen e shumë spitaleve dhe shkollave, para vdekjes së saj të parakohshme në vitin 1952. Kundërshtarët e saj politikë, e vodhën trupin e saj të balsamosur pas vdekjes, dhe e fshehën për 16 vjet, për të shmangur nderimin e sj nga martire nga miliona argjentinas.

Leonardo Da Vinçi artisti, shkencëtari dhe shpikësi gjenial

Një nga artistët më të mëdhenj të të gjitha kohërave, Leonardo da Vinçi, ishte një i lindur jashte martese. I lindur në vitin 1452 si i biri i Piero da Vinçit dhe një zonje nga fshati, Leo nuk e mori që fëmijë atë edukim madhështor, edhe pse babai i tij e njohu si birin e tij, dhe e ndihmoi financiarisht.

Leonardo jetoi me të ëmën deri në moshën 5-vjeçare, kur u martua dhe shkoi për të jetuar me babanë e tij dhe njerkën e tij. Ai qendroi i distancuar nga nëna e tij biologjike Katerina për pjesën pjesën më të jetës së tij, por ishte gjithnjë i afërt me të atin Piero da Vinçi.

Uilliam Pushtuesi, themeloi në Angli dinastinë 1-mijëvjeçare

Një paardhës i drejtpërdrejtë i të gjitha mbretërive të sotme (dhe themeluesi i dinastisë Normane, nga e cila rrjedh Mbretëresha e Britanisë së Madhe Elizabeta II dhe Princi Filip), Uilliam Pushtuesi ishte një fëmijët jashtë martese.

Djali i Robertit të Normandisë dhe i të dashurës së tij, Herleva, Uilliam ishte një fëmijë i paligjshëm – dhe trashëgimtar – e një dukati të rëndësishëm. Kur vdiq i ati, shpërtheu një luftë civile, dhe Uilliami i ri u bë dukë. Aleatët e fuqishëm, e ndihmuan të siguronte fronin e tij; mes tyre edhe mbreti i Francës dhe fisnikët e Flandrës, me njërin prej të cilëve u martua vajza e tij Matilda.

Pastaj, duke u mbështetur në pretendimin e tij për një pohim të rremë të trashëgimisë, Uilliami nisi pushtimin e Anglisë. Në vitin 1066, ai mundi pretendentin anglez të fronit, Harold Goduinson në Betejën e Hastings, duke nisur kësisoj një epokë të re në Ishujt Britanikë.

Lucrezia Borxhia, themeluese e industrisë së djathit mocarela

Vajza e paligjshme e Kardinalit Rodrigo Borxhia të shekullit XV-të – më vonë Papa Aleksandri VI – dhe dashnores së tij të vjetër Vanoca Katanei, Lucrecia Borxhia ishte një vajzë e bukur dhe e ligë njëkohësisht. Ajo u martua plot 3 herë – një martesë e panjohur u anulua, e dyta u mbyll me vrasjen e bashkëshortit.

Lucrecia ishte i njohur si një helmuese e aftë. Dhe mendohet se mund të kete pasur marrëdhënie intime me vëllanë e saj, Çesare. Një mbrojtëse e arteve, ajo grumbulloi një pasuri të madhe nga prodhimi i djathit mocarela.

“Ranker” – Bota.al