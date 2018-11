Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha mbrëmjen e sotme i është përgjigjur dhe “pyetjes që vret”, të bërë nga Arjan Çani në “Zonë e Lirë”.

Në këtë rubrikë me vetëm një pyetje Çani i drejtohet Bashës:

Çani: A mendon se sonte është momenti që të na thuash një të vërtetë që se ke thënë murrë, a mendon se do vrasësh babën dhe nëse kur do ta kryesh këtë akt? Kur do e vrasësh babën politik, TA vrasësh figurativisht…

Basha: Ke pyetje tjetër

Çani: Jo vetëm një

Basha: Kurrë