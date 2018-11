Kjo është vajza me flokët deri tek këmbët, nuk i ka larë për 20 vjet! (VIDEO)

Një Rapunzel në jetën reale me flokë të gjatë deri në fund të këmbëve ka zbuluar se ajo nuk i ka larë flokët e saj për gati 20 vjet.

Frankie Cluney, 32 vjeç, nga Brighton, shpjegoi se ajo ndaloi larjen e flokëve kur ajo ishte vetëm 13 vjeç kur ajo ‘e urrente’ dhe nuk i kishte prerë flokët që nga mosha 18 vjeçare.

Ajo këmbëngul se flokët e gjata kërkojnë në të vërtetë ‘mirëmbajtje minimale” dhe vetëm duhet ta krehë atë – megjithëse mund të zgjasë deri në gjysmë ore për të pastruar, shkruan DailyMail.

Frankie, e cila është një artiste, shpjegoi se si ajo vendosi të rritë flokët e saj në moshën gjashtë vjeçare, pasi u dashurua me fotot e grave mitike me flokë të rrjedhshëm në libra me përralla për fëmijë. /lajmifundit.al